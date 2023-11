Vanish - Tome 1

Adolescent, Oliver Harrison était le plus grand héros de son temps. Il avait triomphé de Vanish, un mage noir responsable de la mort de milliers de magiciens et démonistes. Malheureusement, ses disciples avaient réussi à s'enfuir et à disparaître totalement de la circulation. Adulte, Oliver est devenu toxicomane, paranoïaque, menant une vie "normale" , loin de sa gloire d'antan. Mais l'arrivée d'une nouvelle équipe de héros en ville attire son attention. Ne seraient-ils pas les disciples de Vanish, déguisés en héros, prêts à prendre leur revanche ?