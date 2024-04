Une sélection des livres pour les vacances, de 9 à 12 ans

"Jason, dit Petite Perle, je vais te dire mon secret. Une semaine, je suis fille, je voyage, parfois en ville, souvent ici. Une semaine, je suis oiseau, libre et le ciel me connaît. Une semaine, je suis fleur, toujours au bord du même arbre. Personne ne peut me piétiner à cet endroit et l'arbre me protège. Voilà, tu sais tout, mon ami." Jason, qui avait pourtant lu tant de livres sur la magie, les esprits, les sorcières, n'avait jamais entendu une histoire aussi étrange.

En partenariat avec l'association Lire et Faire Lire.

La liberté, le voyage, la nature sont les thèmes qui parcourent cet album. La magie et la poésie nous entraînent hors du temps.