Romans, nouveautés : les livres d'Elias Khoury

Depuis plus de quarante ans, Elias Khoury porte une voix qui résonne au-delà des frontières du Liban. Né en 1948 à Beyrouth, il grandit dans une ville marquée par la diversité culturelle et les tensions politiques. Très tôt, il se passionne pour la littérature et les sciences humaines, ce qui l'amène à étudier l'histoire et la sociologie à l'Université libanaise et à l'Université de Paris.

Mais Elias Khoury n'est pas seulement un homme de lettres. Engagé dans la vie politique de son pays, il prend part à la guerre civile libanaise, en tant que militant pro-palestinien. Cette expérience, douloureuse mais formatrice, nourrit son œuvre littéraire et sa réflexion sur l'identité, la mémoire et le conflit.

Son premier roman Sur les relations du cercle, parut en 1985, mais l'ouvrage qui attira l'attention fut La Petite montagne, paraît en 1977. Mais c'est avec La Porte du Soleil, publié en 1998, qu'il acquiert une renommée internationale. Ce livre, traduit en plusieurs langues, est une fresque épique qui retrace l'histoire du peuple palestinien à travers le prisme de personnages fictifs et réels.

Elias Khoury ne s'arrête pas là. Éditeur, journaliste et professeur, mais également critique littéraire, il multiplie les casquettes et les engagements. Il enseigna également la littérature arabe à l'Université de New York, durant une dizaine d'années jusqu'en 2021. Il dirigea aussi les pages culturelles de plusieurs journaux.

Il est actuellement rédacteur en chef de la revue Etudes palestiniennes, en édition arabe publiée au Liban. Il tient aussi une chronique hebdomadaire extrêmement suivie dans Asharq Al-Awsat, le journal panarabe de Londres.

Son œuvre, riche et variée, comprend des romans, des pièces de théâtre et des essais. Elle est saluée par de nombreux prix et distinctions, dont le prix Mahmoud Darwich pour la créativité en 2012. Aujourd'hui, Elias Khoury continue d'écrire et de s'engager, toujours avec la même passion pour la littérature et la même soif de justice. Il est une figure incontournable de la scène littéraire arabe et une voix importante dans les débats sur la mémoire, l'identité et la résistance.

Voilà, une plongée dans la vie et l'œuvre d'Elias Khoury, un écrivain qui, à travers ses mots, nous invite à réfléchir et à rêver d'un monde meilleur.