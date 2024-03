Le Salon international du Livre rare et de l'autographe

Trésors de livres, « un écrin pour les livres anciens » est une nouvelle orientation que le Salon du livre de Paris tient à donner à sa manifestation. Avec 600 m² ouverts « aux livres anciens et modernes de collection », c'est un espace privilégié pour tous les amateurs d'objets qui se tâtent, se reniflent et plus si affinités. Aux dires du Salon, on y retrouvera « livres anciens, livres modernes à tirages limités, livres rares et ouvrages à prix plus abordables ». L'occasion de mettre en valeur le patrimoine imprimé, durant la manifestation, du 16 au 19 mars.