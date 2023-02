La Foire du Livre de Londres, “pièce maîtresse” du secteur de l'édition

ActuaLitté : Quelle est la situation de la Foire du Livre de Londres après les années de pandémie ? Tous les pays participants sont-ils de retour ?

Gareth Rapley : Le retour de la Foire du Livre de Londres à un mode physique a été très bien accueilli, les allées et les stands débordaient d'énergie, de collègues et de partenaires du monde entier ravis de se revoir face à face. Je pense que la Foire de cette année s'inscrira dans la même lignée, avec une fréquentation en hausse en 2023 en raison de restrictions mondiales assouplies. Pour l'instant, plus de 20 emplacements internationaux sont confirmés, dont ceux du Brésil, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et des États-Unis. Le Centre international des droits a de nouveau attiré l'attention, et il est presque complet.

Vous dirigez pour la première fois, en 2023, la Foire du Livre de Londres, fort d'une expérience dans l'événementiel pour l'industrie de l'énergie. Que souhaitez-vous apporter à la Foire du Livre, quelle est votre vision pour cet événement ?

Gareth Rapley : Mon expérience dans l'événementiel à l'international, aux côtés de partenaires du monde entier, me permet de mettre sur pied des salons à forte valeur ajoutée, riches d'opportunités commerciales pour toute une variété de participants. Je peux aussi m'appuyer sur l'expertise du groupe RX, dont l'expérience assure un développement d'innovations plus rapide que la concurrence, innovations que j'ai pu appliquer à la Foire d'une manière plus souple. Venant du secteur de l'énergie, je suis naturellement sensible au développement durable, comme de nombreuses personnes dans l'édition, un point qui sera présent dans l'offre annuelle de la Foire en 2023.

Comme l'annonce notre slogan, la Foire du Livre de Londres 2023 entend « définir l'avenir de la création de contenus », en offrant une scène sur laquelle le livre est central, pour un débat qui impliquera tous les secteurs de la création. Pour moi, la Foire du Livre de Londres est une pièce maîtresse du monde du livre et un marché international pour les négociations de droits, les ventes et la distribution de contenus pour le livre imprimé, l'audio, la télévision, le cinéma ou le numérique. Tandis que le monde retrouve (lentement) une activité habituelle, notre objectif est d'accompagner les acteurs vers cette normalité tout en proposant de nouvelles perspectives de partenariats, de rencontres, de discussions et une dynamique pour l'écrit et tous les secteurs culturels et créatifs qui gravitent autour.

L'édition semble plus fragile que jamais dans de nombreux pays : l'attaque contre Salman Rushdie, la vague de censure aux États-Unis et en Russie, les menaces contre la liberté d'expression en Chine, en Malaisie, aux Émirats arabes unis... Quelle est l'attitude de la Foire face à cette situation ?

Gareth Rapley : En tant qu'événement annuel incontournable du secteur du livre, nous voulons proposer des moments et des lieux pour les débats dans notre programme, sur tous les sujets qui préoccupent le plus. Nous sommes bien sûr attentifs à ces cas propres à tel ou tel pays, et déterminés à rendre possible des discussions constructives. À cet effet, notre programme de séminaires inclut une session autour de la « Liberté de publier », menée par l'Union internationale des éditeurs : la sélection réduite du Prix Voltaire 2023 y sera dévoilée, avec un point particulier sur les procédures-bâillons.

La Foire aménagera-t-elle une place spéciale pour l'Ukraine et ses auteurs ?

Gareth Rapley : Nous avons bien conscience de la solidarité du monde du livre avec le peuple ukrainien et cette édition en rendra compte, en s'appuyant aussi sur la mise en lumière effectuée l'année passée. Un certain nombre d'activités seront proposées, ainsi qu'une incitation à la collaboration avec les représentants présents. Nous en révélerons un peu plus à l'approche de la foire.

La Foire du Livre de Londres travaillera-t-elle avec l'administration russe pour une représentation du pays ? Comment la Foire peut-elle s'assurer que la guerre n'effacera pas les auteurs russes de la scène internationale ?

Gareth Rapley : La situation entre la Russie et l'Ukraine est particulièrement changeante. RX, en tant qu'entité du groupe RELX, cotée sur les marchés boursiers mondiaux, suit les directives et dispositions gouvernementales en vigueur.

Les arnaques se multiplient dans l'industrie de l'édition, et certaines s'appuient sur la Foire du Livre de Londres : quelles sont les réponses de RELX à ces usurpations ?

Gareth Rapley : Nous avons appris que nos clients étaient de plus en plus ciblés par des sociétés proposant des listes et des informations sur les participants, les exposants et les visiteurs de la Foire, à un prix variable. Reed Exhibitions n'est en aucun cas lié à ces sociétés ou à leurs produits. Nous demandons à chacun d'être vigilant : ces données sont probablement fausses. Toute personne qui reçoit ce type de sollicitations ne doit pas y répondre avant d'avoir pris contact avec la Foire du Livre de Londres. Notre site propose plus d'informations sur ces arnaques.

Quelles seront les mesures sanitaires de la prochaine foire ?

Gareth Rapley : La Foire du Livre de Londres suit les recommandations du gouvernement sur le Covid-19, avec des informations régulièrement mises à jour sur son site. Nous allons continuer la surveillance de la situation sanitaire, tout en adoptant des mesures en fonction des directives gouvernementales.

Photographies : Foire du Livre de Londres, en 2019 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Gareth Rapley (Foire du Livre de Londres)