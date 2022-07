Du page à l'écuyer, découvrez la formation des chevaliers

Quel long apprentissage, pour être chevalier ! Enfant, il sert d’abord de page, puis il devient écuyer, chez un ami de son père. Vers 20 ans, le voici adoubé : à lui les tournois et les batailles sur son grand cheval de combat, le destrier ! Pour tout savoir sur le rôle du chevalier dans la société de l’époque et la vie au château fort.

Seul un fils de chevalier peut devenir chevalier à son tour. À l’âge de sept ans, le petit garçon quitte ses parents et va vivre au château de son parrain. Il est d’abord page, puis écuyer. Il doit apprendre à manier les armes et à monter à cheval. Quand il a appris à se battre, prouvé son courage à la chasse et au combat, il est fait chevalier lors d’une grande cérémonie, l’adoubement.

Participation à des joutes lors de tournois, à des chasses à coure ou au faucon, départ à la guerre pour servir son roi, mariage pour assurer sa descendance, gestion du domaine hérité de son père… la vie du chevalier est remplie d’aventures, de dangers, de fêtes et de banquets dans de magnifiques châteaux forts qui résisteront au temps qui passe !

Stéphanie Ledu est née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), dans une famille positive et aimante. Ses parents, grands lecteurs, gourmands de voyages et de rencontres, embarquent leur petite troupe (Cathia, Stéphanie, Richard et Racker, le teckel) dans mille aventures passionnantes. De visites de musées en lectures variées, de grandes randonnées nature en séances de ciné, son parcours est riche d’apprentissages et de bonheurs.

Après un passage en édition et en librairie, Stéphanie commence à collaborer à « Wapiti », le magazine Milan qui parle si bien des animaux. Une autre de ses grandes passions ! Amoureuse du genre documentaire, elle écrit ensuite pour l’édition, sur des sujets très variés.

Plus de 200 livres, dont une centaine dans la collection « Mes p’tits docs », constituent son apport à une mission captivante : faire aimer la lecture et transmettre des connaissances aux enfants. Stéphanie vit aujourd’hui à Vichy (Allier), accompagnée de ses trois petits chats et non loin de ses deux grands poneys, avec lesquels elle dialogue joyeusement.

