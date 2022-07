Les histoires de Petit Ours Brun à écouter : jouer à la plage

D’après l’œuvre de Claude Lebrun, sa créatrice, voici de nouvelles histoires et aventures du plus fameux ourson de la littérature jeunesse. Ce récit des plus estivaux, signé Nathalie Savey, et lu par Dorothée Pousséo, conduira les enfants dès 2 ans à jouer aux côtés de Petit Ours Brun.

À LIRE: « À écouter », nouveau label audio de Bayard

Petit Ours Brun joue à la plage. Papa Ours propose : "On fait un château ?". "Oh oui !" répond Petit Ours Brun. Et ils construisent ensemble le château de sable mais la mer monte, monte. Il y a des vagues ! Mais que va devenir le beau château ?

On pourra également se procurer l’audiolivre en faisant un tour chez Kobo.