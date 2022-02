Margaret Anderson, Sylvia Beach et Jane Heap, aux côté de James Joyce pour Ulysse

Un siècle après la tumultueuse publication d'Ulysse de James Joyce, frappé par la censure aux États-Unis pendant de longues années, le Harry Ransom Center de l'université du Texas dévoile les coulisses de la publication de cet imposant ouvrage, qui a marqué ses contemporains et la littérature du XXe siècle.

Une exposition met ainsi en lumière les quatre femmes qui participèrent largement à la publication et à la promotion de cette œuvre réputée difficile d'accès.

À commencer par Margaret Anderson et Jane Heap, couple derrière la publication de The Little Review, la revue qui accueillit pour la première fois le texte d'Ulysse, publié en feuilleton entre 1918 et 1921. Cette publication déclencha un procès, après une plainte de la New York Society for the Suppression of Vice, perdu par les deux responsables de la publication de la revue, condamnées pour obscénité.

Annonce passée en janvier 1918 dans The Little Review, annonçant la publication prochaine d'un « chef d'oeuvre »

Anderson et Heap iront trouver refuge de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, où Joyce bénéficie de solides soutiens féminins. Dans un premier temps, au Royaume-Uni, celui de Harriet Shaw Weaver, mécène particulièrement généreuse à l'égard de Joyce.

En 1919, elle avait elle aussi porté certains passages d'Ulysse à la connaissance du public, dans la revue The Egoist, qu'elle finançait partiellement et pour laquelle elle assurait certaines fonctions éditoriales. Ici aussi, Harriet Shaw Weaver assuma tous les risques liés à la publication d'une œuvre aussi sulfureuse : quand les imprimeurs britanniques refusent les textes, elle organise une impression à l'étranger.

L'année suivante, alors qu'il débarque à Paris, James Joyce fait la connaissance d'un autre soutien de taille, Sylvia Beach. La fameuse créatrice de la librairie parisienne Shakespeare and Company apportera le réseau et les moyens de diffusion qui concrétiseront la publication d'Ulysse en un ouvrage relié, d'un seul volume, qui propagera l'onde de choc de l'usage du stream of consciousness, ou flux de conscience, par James Joyce.

Ce dernier mettra en avant les péripéties préalables à la publication, en oubliant parfois les quatre femmes aux rôles décisifs pour cette dernière. « L'exposition révèlera l'histoire sociale de la manière dont Ulysse a vu le jour et ira à l'encontre de l'image et du mythe que Joyce a lui-même entretenu — celui d'un génie solitaire aux prises avec des lecteurs et des éditeurs qui ne reconnaissaient pas son génie et souhaitaient réduire au silence son talent littéraire », explique Clare Hutton, commissaire de l'exposition et professeure de lettres à l'université de Loughborough, en Angleterre.

Hutton a signé en 2019 Serial Encounters : Ulysses and The Little Review (Oxford University Press), dans lequel elle détaillait le processus de publication dans The Little Review, le premier traversé par le texte d'Ulysse.

Pour l'exposition, le Harry Ransom Center a sorti plus d'une centaine de documents, notamment des photographies, manuscrits et autres courriers. L'exposition s'ouvrira le 3 mars prochain au Harry Ransom Center.

Photographie : Sylvia Beach et James Joyce (Harry Ransom Center, University of Texas)