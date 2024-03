Rentrée littéraire 2017, la fashion week des libraires

Les Gaulois, irréductibles comme il se doit, attaqueront leur grand tour d’Italie ce 19 octobre. Après Goscinny et d’Uderzo, les comparses Jean-Yves Ferri (au scénario) et Didier Conrad (au dessin), poursuivent les folles aventures. Astérix et la Transitalique, c’est cette nouvelle épopée. Et pour commencer, la couverture, tant attendue...