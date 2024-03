Turin : 2018, année exceptionnelle pour le Salon du livre

#SalTo18 — Allez, on ne résiste plus : découvert au début du salon, le livre d’Antonucci, Fabbri et Perotta est devenu notre chouchou. Parodie du Petit prince, Il Piccolo Fürher est une fable satirique sur les dérives de la rhétorique extrémiste. Et bien plus encore. En détournant le livre de Saint Exupéry, ses auteurs sont allés au-delà de ce que l’on pouvait délicieusement imaginer.