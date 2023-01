Newsletters

Une enseignante du collège Saint-François d’Assise (Yvelines) avait donné l’alerte. Et dans un courrier rageur, signé par consœurs et confrères, Antoine Gallimard était interpellé. En cause, un « viol […] tout à fait explicite » dans un roman, recommandé pour les 9/12 ans. La réponse de l’éditeur, adressée aux enseignants, vient de parvenir à ActuaLitté.

Du 25 au 29 janvier se tient, à l’Alpha Médiathèque d’Angoulême, une exposition consacrée à l’œuvre maîtresse de Hajime Isayama, L’Attaque des Titans : De l’ombre à la lumière. Accompagnée de la venue de l’auteur dans l’Hexagone, il s’agit également de la première fois que ses planches sont exposées hors d’Asie. L’occasion d’explorer toute l’évolution graphique et l’émotion qui se dégage des dessins du maître des géants tétanisants.

Voilà un an, maintenant, que l’équipe a décidé de créer un rendez-vous hebdomadaire. Sur le réseau social de son choix, chacun proposait un aperçu de sa lecture du moment, accompagnée d’un fil conducteur : #ActuaLitteAime. Plus de 700 ouvrages ont été mis en lumière durant cette période. Et le succès de ce micro-format nous incite à imaginer autre chose… Voici les Michroniques.

Cette histoire de la traduction présente 120 traducteurs et traductrices par ordre chronologique - de l’Antiquité au XXe siècle. Rédigée avec l’aide de Wikipédia, elle inclut de nombreuses traductrices qui, après avoir été anonymes ou cachées derrière un pseudonyme masculin, commencent à signer leurs traductions de leurs vrais noms au XVIe siècle.

Mais aussi une offre encore méconnue, Au diable vauvert se renforce, une série de fictions érotiques audio par Emma Becker...