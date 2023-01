BD : de l'initiation au décrochage, une offre encore méconnue

Le succès quantitatif des bandes dessinées n’est plus à prouver, ces dernières s’inscrivant en deuxième place des genres les plus vendus de l’année 2022. Mais beaucoup de questions restent encore en suspens en ce qui concerne l’aspect qualitatif : le profil des lecteurs derrière les chiffres.

L'évolution des genres

Menée en ligne, l'étude portée par le cabinet Junior City pour le SNE a interrogé près de 80 participants sur des tranches d’âges précises : 8-10 ans, 11-14 ans, 15-25 ans et des femmes de 25-49 ans. De l’entrée en lecture de la bande dessinée à une pratique acquise, c’est tout le parcours des lecteurs de ces livres qui est ici observé. Mais un certain biais doit toutefois être pris en compte, puisque des profils prédéterminés ont été établis : pas d'échantillon représentatif de la population, ici.

Moments de détente et de plaisir, la lecture de BD répond à tout âge aux attentes des lecteurs car plurielle et diversifiée. L'exploration transmédia se développe et est particulièrement appréciée. Elle permet de découvrir et retrouver les personnages, suivre leurs histoires dans des dessins animés, des films, des séries ou des épisodes d’anime pour les manga.

L’entrée dans la lecture du format est bien souvent soumise à l’influence familiale. Le support étant perçu comme un outil ludo-éducatif permettant d’apprivoiser et de se familiariser avec l'activité, il est plébiscité dès 7 ans. Bien souvent c’est le genre franco-belge qui domine, car bien connu de toute la famille. L’école, à travers ses bibliothèques, ses CDI, mais aussi ses enseignants, est également une importe source d’influence.

Rapidement cependant, l’adolescent qui entre au collège, se tourne vers le manga au détriment de la BD franco-belge. Un format plus adapté, une sérialité et une fréquence de publication plus soutenue permettent une lecture dites de « snacking » - plus en phase avec leurs modes de consommation et leur rythme de vie. Si le genre préféré reste le manga, à partir de 15 ans on observe une intensification de l'intérêt pour le webtoon. Pratique nomade, format court et diversité de l’offre en font un genre de choix pour les jeunes lecteurs.

Vers un passage à vide

Un début de décrochage vis-à-vis de la bande dessinée est observé à mesure que le rythme de la scolarité s’accélère. Ainsi les années lycée sont les plus propices à un report sur le roman ou d’autres nouveaux loisirs qui laissent aux lycéens moins de temps libre pour se consacrer à cette lecture. Cette tendance se poursuit en études supérieures.

Pour ceux qui restent lecteurs de BD, on observe une véritable exploration de l’offre. La majorité d’entre eux spécialise ses lectures, avec l'apparition de véritables fans et une pratique « boulimique ». Pour faire leurs choix, ils s’orientent grâce aux recommandations des pairs, mais aussi, de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux et leurs influenceurs.

Les habitudes et pratiques des lectrices de 25 à 49 ans font état d'un regard positif sur le genre, malgré un temps consacré en grande partie au roman. La bande dessinée franco-belge reste la référence principale pour cette tranche d’âge. Fait intéressant, la maternité est leur principale occasion de raccrochage à la lecture de BD, en accompagnant les enfants.

Quels que soient leur profil et leur âge, les lecteurs de BD restent attachés au format papier et à l’objet livre. Vécue comme facile, rapide et nécessitant un faible engagement au départ, ce type de lecture est assimilée à un moment de divertissement. Pour autant, subsiste une grande méconnaissance de l’offre en matière de BD et notamment du genre franco-belge, essentiellement attaché au patrimoine.

Crédits photo : illustration - John Morgan (CC BY 2.0)