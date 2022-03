Echarpé vif. Notes de voyage en politique d'un élu de la Ve République

Plus qu'un carnet de vie politique, cet ouvrage est un témoignage bouillonnant qui raconte la complexité et les limites du pouvoir. Le destin de chacun ne vaut que si l'on se saisit avec passion des opportunités que les rencontres de la vie proposent. Ces " notes de voyage en politique " portent témoignage de cet engagement devant lequel on ne peut reculer. " Il vaut mieux avoir des remords que des regrets " ... Ici il n'y a ni remords ni regrets. Il n'y a pas non plus de prétention ou de leçons. Les notes de cet ouvrage court sont denses. Elles s'affirment comme des faits divers. On y retrouve des stars et des gens de tous les jours. François Brottes démontre avec humour, et parfois gravité, que chaque citoyen est acteur de l'oeuvre collective qui trace la frontière entre l'intérêt général et les intérêts particuliers.