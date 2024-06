Flatland. Fantaisie en plusieurs dimensions

"Aux habitants de l'espace en général et à H. C. en particulier, cet ouvrage est dédié par un humble natif de Flatland dans l'espoir que comme lui-même fut initié aux mystères des trois dimensions, n'en ayant jusqu'alors connu que deux, de même les citoyens de cette céleste région puissent s'élever encore plus haut jusqu'aux arcanes des quatre, cinq ou même six dimensions, contribuant ainsi à repousser les frontières de l'imagination et peut-être à développer parmi les races supérieures de l'humanité à trois dimensions le très rare et très excellent don de modestie".