BTS Lyrics inside

CHANTEZ EN CHOEUR AVEC LES MEMBRES DE BTS ! - Décryptage des paroles de leurs chansons incontournables. - De nombreuses anecdotes sur la création des morceaux, les concerts et les coulisses. - Plus de 100 photos de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook. - Des QR Code pour découvrir les clips et plonger dans leur univers. - "Yet To Come" , "? ??? ? ??? (Boy With Luv)" , "ON" , "? ??? ? (FIRE)" , "? ? " ... Vibrez, chantez et dansez sur vos chansons préférées ! KimNamjoon, KimSeokjin, MinYoongi, JungHoseok, ParkJimin, KimTaehyung et JeonJungkook sont les membres du groupe mondialement connu BTS. Ils font partie des 100 personnalités les plus influentes au monde d'après le Times (2019) et ont représenté la Corée aux Nations Unies. BTS Recipe Book s'est vendu à 25 000 exemplaires en moins de 24 heures en prévente sur le marché japonais.