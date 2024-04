Métempsychose. Réincarné

Alex entre en première année d'études vétérinaires avec son meilleur ami Arius. Tous deux sont bien décidés à tout faire pour réussir et profiter de cette année de liberté. Mais, dès les premiers jours, Alex fait des cauchemars étranges suivis d'hallucinations macabres : un jeune soldat roux, défiguré, hante ses jours et ses nuits. Alors qu'Arius file le parfait amour avec sa nouvelle copine Noémie, Alex change et s'isole, assailli de visions sinistres. Dans l'auditoire, il fait la connaissance de Lisa, une jeune fille mystérieuse, obsédée par la guerre, qui semble être la clef de ces apparitions et de l'étrange pouvoir qu'il sent grandir en lui. Entre les ruelles de la ville et les profondeurs des Bois Maudits, comprendra-t-il ce qui lui arrive avant qu'il ne commette l'irréparable ?