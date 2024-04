La Résilience des fleurs sauvages Tome 1

J'ai 18 ans, il en a 31. Nous vivions dans deux mondes différents, qui ont fini par n'en faire plus qu'un. Je viens de terminer le lycée et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Mon petit ami s'apprête à partir étudier à Harvard. Pour ma part, je suis contente de rester dans notre petite ville pour travailler dans la brocante tenue par ma mère, le temps de trouver ma voie. Quand Thayer Holmes s'installe dans la maison voisine, je suis intriguée. Alors évidemment, lorsqu'il me demande de devenir la baby-sitter de son petit garçon de 6 ans, j'accepte sans hésiter. Plus je passe de temps avec Thayer et Forrest, plus je fonds... Le hic ? Non seulement j'ai déjà un petit ami, mais Thayer a 31 ans ! Est-ce que tomber amoureuse d'un homme plus âgé faisait partie de mes plans ? Pas vraiment. Mais les plus belles histoires arrivent souvent quand on s'y attend le moins... Traduit de l'anglais par Barbara Versini RESERVE A UN PUBLIC AVERTI