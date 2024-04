Main basse sur la pensée. Les grandes arnaques

Face à des minorités qui entendent rebâtir à leur façon les données de la morale et de la vie, comment ne pas réagir ? Le coup de force idéologique tenant lieu de pensée, nous nageons sans nous en rendre compte dans l'arnaque intellectuelle systématique. Dans cet essai intempestif, Bertrand Vergely dénonce ces mensonges que sont les prétendues morts de Dieu et de l'homme, la folie du woke et du transhumanisme, ainsi que les vols dont sont victimes l'éthique et la spiritualité. Une invitation tonique et vigoureuse à ne pas se laisser faire. AUTEUR Philosophe et essayiste, Bertrand Vergely a enseigné en classes préparatoires et a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Notre vie a un sens ! (Albin Michel, 2019), Dieu veut des dieux (Mame, 2021) et Voyage en haute connaissance (Le Relié, 2023).