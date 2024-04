L'ouvrage Devenu un ' classique ' dès sa première édition l'Abrégé de neurologie présente de façon claire pratique et complète les troubles neurologiques selon une approche sémiologique en s'appuyant sur l'anatomie et la physiologie et en intégrant les nouvelles connaissances apportées par la neuropsychologie et la neurogénétique. L'ouvrage décrit les affections neurologiques les plus fréquentes et propose une stratégie pour le diagnostic neurologique à la lumière de l'imagerie médicale et des explorations électrophysiologiques et métaboliques. Cette 14e édition est entièrement revue et actualisée en fonction notamment des évolutions des thérapeutiques et des méthodes diagnostiques. La structure de l'ouvrage a également été révisée pour une meilleure lisibilité en tenant compte des développements de certains sujets et l'ajout de nouveaux chapitres : ' Cervelet Ataxies cérébelleuses ' ' Mouvements anormaux ' et ' Emotion motivation comportement et cognition '. Cette nouvelle édition présente ainsi les connaissances actuelles en neurologie tout en conservant l'approche qui a fait la réputation de cet ouvrage : la place donnée la neurologie clinique et l'intégration de la sémiologie dans l'organisation structurelle et physiologique du système nerveux dans le souci de les rendre compréhensibles pour tous. Le public Cet abrégé s'adresse aux étudiants de 2e et 3e cycles de médecine. Il intéressera également les neurologues et tous les praticiens confrontés à des symptômes ou à des troubles neurologiques. Les auteurs Jean Cambier était membre de l'Académie de médecine et professeur de clinique neurologique. Maurice Masson est neurologue professeur des universités. Catherine Masson est neurologue praticien hospitalier. Henri Dehen était professeur de neurologie.