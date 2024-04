Blackmail.

Ma dernière année aurait dû être consacrée aux études, c'était sans compter sur ma petite soeur qui n'a pas son pareil pour s'attirer les pires ennuis. A l'heure des réseaux sociaux où la moindre photo peut vous propulser au sommet, mais aussi ruiner votre réputation, quelle brillante idée n'a-t-elle pas eu de draguer le quarterback le plus célèbre de l'école par SMS. Pas de façon mignonne et innocente... Non, bien sûr que non. Mon côté protecteur en ébullition, je me dois de réparer ça avant qu'il ne soit trop tard. Seulement voilà, Maxwell Sanders est fin négociateur et il saisit l'occasion au vol... comme son foutu ballon. Si je ne réussis pas les dix gages qu'il me lance, il fera de notre vie un enfer. Vais-je me prêter au jeu ? La véritable question est plutôt de savoir si je ne vais pas laisser mon coeur dans toute cette histoire.