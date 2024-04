Lexique des divinités grecques et romaines

"Des milliers de pages ne suffiraient pas à élaborer un Bottin divin, à recenser les personnages de cette ronde hallucinante de divinités qui, du levant au couchant, du midi au septentrion, évoluait autour de la terre des hommes" écrivait Lucien Jerphagnon. Même en se limitant aux théonymes grecs et romains, nul ne saurait prétendre à l'exhaustivité. Une multitude de noms ont disparu, et l'épigraphie apporte, jour après jour, de nouveaux éléments. Véritable tour de force, cet ouvrage propose, pour la première fois, une approche lexicographique des divinités grecques et romaines, mettant la dénomination des divinités au premier plan. Les formes composées des noms des divinités et les noms correspondant à des divinités mineures y sont omniprésents. A travers plus de 7 000 entrées - dont près de 400 exclusivement consacrées à Zeus, 200 à Artemis et 600 aux nymphes - validées par les sources (textes grecs et latins, épigraphie, numismatique, monographies et articles), ce lexique se distingue par l'importance de la nomenclature, la diversification des sources, le traitement systématique de la polysémie et des ambiguïtés, et l'attention portée à la forme des mots. Chaque entrée est structurée de la manière suivante : - Présentation du théonyme, accompagné de l'indication du genre. - Rubrique morphologique, comportant, chaque fois qu'il est nécessaire, les formes originelles (principalement grecques et latines), ainsi que les variantes observées dans les documents français. - Notice descriptive destinée à offrir une présentation synthétique de la nature et des fonctions de chaque divinité. - Renvois éventuels vers d'autres entrées, pour permettre au lecteur de "circuler" à l'intérieur de l'ouvrage. - Notation précise des sources consultées - plus de 25 000 références -, quelle que soit leur nature (littéraire, épigraphique, lexicographique ou documentaire).