Ils avaient de 11 à 18 ans. Les 44 plus jeunes compagnons de la Libération

Auriez-vous pu imaginer ce mardi 18 juin 1940, alors que vous n'aviez pas plus de dix-huit ans, que vous entreriez tous au panthéon de la Résistance, aux côtés de Berty Albrecht, du général Leclerc, de Jean Moulin ? François, Henri, Léon, toi Etienne et vos quarante compagnons d'espérance, vous ignoriez que l'engagement, le combat et le sacrifice emporteraient vingt-et-un d'entre vous qui n'entendraient jamais la liesse d'un 25 août 1944 à Paris ni ne verraient flotter sur les bords du Rhin les trois couleurs de la France accrochées à la flèche d'une cathédrale... Cet ouvrage, Ils avaient de 11 à 18 ans, présente les parcours fulgurants de ces 44 plus jeunes compagnons. Y figurent aussi L'Appel à la Jeunesse de Fred Moore, trois odes de Thierry Catalano célébrant l'idéal de ces jeunes et la lettre poignante d'Henri Fertet adressée à ses parents avant son exécution à l'âge de 16 ans. Ainsi, le livre donne à lire le courage et la grandeur de ces existences dont la valeur et l'éclat ont tracé le sillage lumineux qui éclaire encore notre avenir.