C'est quoi, le militantisme ?

Qu'est-ce qu'un militant ? Quelle cause défendre ? Comment s'engager au quotidien ? Ce documentaire donne des repères à tous les enfants qui rêvent de faire avancer les choses. Il apporte, par le biais d'un texte aussi précis que concis, tout ce qu'il faut savoir sur le militantisme. Perspectives historiques, figures emblématiques d'hier et d'aujourd'hui, solutions pratiques à mettre en place au quotidien... Un livre nécessaire pour comprendre les enjeux de l'engagement et pour introduire des notions-clés : manifestation, grève, blocage, boycott... Un savant mélange de bandes dessinées et d'infographies colorées Entre les bandes dessinées de Jacques Azam viennent s'intercaler les infographies percutantes de Maïté Franchi, qui fait une entrée remarquée dans la collection !