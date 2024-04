Au fil de la Loire. Récit d'une descente en canoë-bivouac

De Roanne à Nantes, une descente de la Loire à bord d'un canoë en compagnie du photographe Erwan Balança et de l'aquarelliste Yves Fagniart, pour entrer dans l'intimité du plus long fleuve de France. La Loire, avec ses 900 kilomètres navigables, est le fleuve idéal pour pratiquer le canoë-bivouac, ce qu'ont expérimenté le photographe Erwan Balança et l'aquarelliste Yves Fagniart. Cet ouvrage retrace le parcours de ces deux hommes, depuis Roanne jusqu'à Nantes, dans un canoë mythique des années 1970. Rédigée comme un récit littéraire, cette balade fluviale est l'occasion de présenter les paysages ligériens (grèves, ripisylves, boires, etc.), et le patrimoine (canaux, châteaux, villages classés...) du plus long fleuve de France. Outre le témoignage de l'Angevin Etienne Davodeau, le récit est émaillé de rencontres avec des mariniers, des pêcheurs, des vignerons... Une aventure à la portée de tous, qui a servi de fil conducteur à l'émission spéciale Loire de Des racines et des ailes sur France 3.