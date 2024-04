Pouvoirs, n°189. Les Jeux olympiques

JO - 112 à Paris : Pouvoirs décrypte les colossaux enjeux (pas qu'olympiques) d'un événement planétaire. - Des Jeux panhelléniques aux "JO" , Sylvain Dufraisse - Valeurs et éthique : que reste-t-il de l'esprit de Coubertin ? Brigitte Deydier (entretien) - L'ordre juridique des Jeux olympiques, Franck Latty - Coûts et bénéfices économiques de l'organisation des JO, Jean-Pascal Gayant - Idéologie mondialiste, mépris de l'écologie et de l'esthétique urbaine : les nouveaux "anti-JO" , Marc Perelman - Qui de l'athlète ou de la nation ? Olympisme et géopolitique, Lukas Aubin - Le mythe des JO, Jean-Marie Brohm - Les enjeux des cérémonies d'ouverture et de fermeture, Sylvain Bouchet - JO, pouvoir et spectacle, Stéphane Floccari - L'Etat et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Marc Guillaume - Paris 2024 : récit d'une candidature, Alexandre Morteau