Le Temps d'un visage

Après En même temps, toute la terre et tout le ciel, Grand Prix des lycéennes de Elle, et Le Fardeau tranquille des choses, lauréat du Women's Prize for Fiction, Ruth Ozeki poursuit son oeuvre fascinante, qui emprunte autant à la poésie, à la philosophie zen qu'à l'école japonaise du I Novel, pour nous offrir un texte intime, inspirant et puissamment réconfortant. Transposant un exercice proposé par un professeur d'histoire de l'art à ses étudiants face à un tableau, Ruth Ozeki est devenue sa propre oeuvre d'art. Elle a ainsi décidé de passer trois heures devant un miroir à étudier son visage. De cette contemplation vont remonter toutes sortes d'émotions et de souvenirs. Car tout en elle est mixte : les traits de son visage hérités de sa mère japonaise et de son père américain ; le bouddhisme zen transmis par ses ancêtres maternels mêlé à la rigueur des Jumpers de sa famille paternelle, une secte chrétienne conservatrice ; le regard porté sur elle dès l'enfance, tantôt d'une bienveillante curiosité, tantôt hostile et raciste ; sa culture, ses expériences de vie... Ruth Ozeki observe le temps sur son visage. Et voit se dessiner derrière les premiers signes de l'âge l'esquisse d'un temps universel, paradoxal, qui n'appartient qu'à nous et nous situe pourtant au coeur de l'humanité.