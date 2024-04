Le fils sauvage

DANS CE NOUVEAU ROMAN DE L'ANCIEN NAVY SEAL JACK CARR, L'AUTEUR EXPLORE LES INSTINCTS LES PLUS SOMBRES DE L'HUMANITE A TRAVERS LES YEUX D'UN HOMME TEMOIN DU PIRE, COMME DU MEILLEUR. Au fin fond de la Sibérie, une femme est en fuite, poursuivie par un homme dissimulant de lourds secrets et déterminé à la tuer. Un officier de la CIA ayant trahi les services a quant à lui trouvé refuge auprès de la mafia russe, avec pour obsession de neutraliser définitivement James Reece, un ancien sniper des Navy SEAL. A l'autre bout du monde, au Montana, James Reece se remet d'une opération chirurgicale tout en cherchant à reprendre le contrôle de sa vie avec l'aide de la journaliste Katie Buranek et de son vieil ami SEAL Raife Hastings. Ils ignorent cependant que la mafia russe a placé James Reece dans son viseur et qu'un jeu mortel du chat et de la souris est sur le point de débuter.