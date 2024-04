Crépuscules

Le monde que nous connaissons est en danger Dans un petit village du Congo, une équipe de secours des Nations unies fait une découverte alarmante. Les hommes, les femmes et les enfants ont été réduits à un état végétatif par une force inconnue. L'environnement qui les entoure - plantes et animaux - est devenu leur plus grand prédateur, évoluant à un rythme exponentiel. Ce phénomène insidieux se propage à partir d'un site maudit de la jungle, connu des habitants sous le nom de Royaume des os, et balaie l'Afrique, menaçant le reste du monde. Comment la biosphère s'est-elle emballée ? S'agit-il d'un phénomène naturel ? Ou, plus terrifiant encore, quelqu'un l'a-t-il conçu ?