La Suisse a la particularité d'être un pays qui se laisse volontiers découvrir en train. Son réseau ferroviaire est dense, les circulations sont cadencées, et tout est fait pour fluidifier les transits ferroviaires. Le guide de la Suisse en train a pour ambition de faire voyager le lecteur aux quatre coins de ce pays si divers. Structuré autour de onze villes majeures, il présentera aussi bien des lieux mythiques que des petits recoins de sites insolites beaucoup moins connus du grand public. La plupart de ces lieux sont atteignables par voie ferrée. Et si, d'aventure, le voyage amène le lecteur tout au bout d'une ligne de chemin de fer, d'autres modes de transport public sauront prendre le relais : tramways, trolleys ou bus en ville, bateaux sur les rives des lacs, et trains à crémaillère ou funiculaires, parfois téléphériques, en montagne. Ce guide de bons conseils aidera le visiteur-voyageur à organiser au mieux ses déplacements en train à travers tout le pays. Il donnera une sélection d'adresses pratiques (hébergements, cafés, musées, etc.) pour se cultiver, se distraire et s'informer... Ce guide sera le support parfait pour découvrir la Suisse. L'ouvrage sera divisé en deux parties. Dans la première, un parcours vous est proposé autour de onze villes étapes à partir desquelles vous pourrez rayonner : Bâle, Berne, Coire, Genève, Fribourg, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion et Zurich. Cet itinéraire précise le meilleur moyen de rejoindre ces villes en train, présente leurs systèmes de transport public et indique leurs principaux points d'intérêt (avec des propositions pour se loger et se nourrir), ainsi que des suggestions d'excursions accessibles en train dans la région qui les entoure. En complément, les amateurs retrouveront sur le site aiguillages.eu de très nombreuses idées de balades à but ferroviaire à réaliser à partir de ces villes étapes. La seconde partie vous suggérera des parcours à thème de 3, 4, 6, 8 ou 15 jours à réaliser en train et en transport public pour tirer le meilleur parti de votre Swiss Travel Pass. Ce guide de 208 pages sera richement illustré de photos et de cartes.