L'équipage du "Narcisse" affronte une mer hostile et une ambiance délétère : un cuisinier trop pieux, un marin paresseux qui pousse à la mutinerie, et le Noir, Jim Wait, dont on ne sait s'il est un malade imaginaire ou un mourant authentique. Mieux connu sous le titre Le Nègre du Narcisse, Les Enfants de la mer dépeint la tempête vue du côté de l'équipage, montrant des personnages qui oscillent entre solidarité et bassesse.