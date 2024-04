Ne plus jamais être malade ? Les 5 clés de votre santé

Pallier les carences pour retrouver la santé, demander à son corps tout ce que l'on souhaite obtenir, découvrir ses limites pour les dépasser et les accepter, s'émerveiller, retrouver l'amour de la vie et la noblesse de l'âme... voici le programme que propose François Tournay, docteur en pharmacie et expert renommé en santé naturelle. Et pour que cette méthode soit simple à mettre en place, outre de nombreux exemples et des explications claires, l'auteur propose à chaque fin de chapitre ses meilleurs conseils et les grandes clés à retenir.