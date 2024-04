Le Clackity, Tome 02. Le Pays du Soleil noir

A Port-la-Rouille, septième ville la plus hantée d'Amérique, les fantômes familiers disparaissent de façon inexpliquée. La jeune Evie part à leur recherche dans un univers cauchemardesque... Un roman délicieusement sombre et captivant Le Pays du Soleil noir n'est pas accueillant, loin s'en faut. Tunnel rempli de squelettes vivants, fantômes maléfiques avides d'âmes perdues, effroyable néant noir tourbillonnant... Heureusement, dans ce chaos, Evie accompagne le lecteur vers la lumière. Une belle histoire d'amitié Accompagnée par Birdy, un oiseau-tatouage qui l'encourage dans les épreuves, et par une jeune fille rencontrée en chemin qui va partager sa peine, Evie va découvrir que l'empathie et la ténacité sont la meilleure façon de combattre le désespoir. "L'univers fantastique de Lora Senf est convaincant au point d'en avoir froid dans le dos. Evie est une héroïne dégourdie, vulnérable, courageuse et anxieuse : elle est vraie". (Kirkus.)