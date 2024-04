Les Rites du Munay-Ki. Les 10 rites d’alignement et de transformation de la tradition amérindienne enfin révélés !

Les rites de Munaï-ki rassemblent des savoirs anciens des Gardiens et Gardiennes du Monde. Auparavant transmis lors de passages initiatiques, ils sont aujourd'hui révélés dans ce livre pour la première fois en France. Véritables outils de transformation profonde, ces 10 rites d'alignement vont vous permettre de vous libérer des émotions et schémas de pensée bloquants, d'apaiser d'anciennes blessures et d'accéder à votre potentiel d'équilibre intérieur physique, émotionnel et spirituel. Cela vous amènera à vous ouvrir de nouvelles perspectives de vie, élargir votre conscience et amplifier vos possibilités existentielles en reconnectant avec la Nature et les énergies du cosmos. Durant ces 10 transmissions, plus de 50 exercices pratiques, visualisations, méditations et mises en action vous accompagnent et vous connectent avec les Archétypes, Gardiens et Gardiennes des Mondes auxquels les rites sont reliés. Préparez-vous à en sortir profondément transformé !