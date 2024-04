Héritiers du solstice Tome 2 : Le cycle des saisons

Les saisons survivront-elles à l'apocalypse ? Eleonora, princesse de l'hiver, fête ses vingt et un ans, complétant ainsi le cycle des saisons. Majeure, la voilà qui prend officiellement part à la lutte contre les Parias. Des fonctions qui la conduisent au coeur de l'activité des Gardiens et, de surprise en surprise, jusqu'à faire enfin la rencontre officielle du prince de l'été : Eliam Tafire. Alors que les fêtes de Noël battent leur plein, Liam et Nora doivent composer avec leurs nouvelles fonctions, les menaces de leurs ennemis, leurs sentiments et les révélations de leur chef suprême sur leur véritable rôle pour l'univers. Accompagnés par leurs deux homologues du printemps et de l'automne, les héritiers du solstice devront faire face à l'apocalypse imminente... la fin d'une ère. #Fantasy #Magie #Saisons