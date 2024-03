La collection ' Elsevier Monographies ' permet aux praticiens d'approfondir et d'actualiser leurs connaissances en exposant les données fondamentales actuelles et leurs applications dans la pratique clinique. L'anesthésie pédiatrique pose des problèmes spécifiques de prise en charge liés notamment aux particularités anatomo-physiologiques du patient à sa capacité limitée à coopérer et au matériel de prise en charge qui diffère suivant la taille et le poids de l'enfant. Ces particularités rendent la réalisation des gestes techniques plus difficiles que chez l'adulte ce qui est source de stress pour de nombreux praticiens. Cet ouvrage fait le point sur l'état de l'art de cette pratique en détaillant selon une structure très didactique en huit parties : la période préopératoire ; la période peropératoire chez l'enfant ; la période postopératoire chez l'enfant ; les situations critiques au bloc opératoire pédiatrique (arrêt cardiaque choc hémorragique anaphylactique hyperthermie maligne) ; l'anesthésie pédiatrique en chirurgie ambulatoire ; l'anesthésie pédiatrique hors bloc opératoire ; l'anesthésie pédiatrique et les spécialités chirurgicales (ORL maxillofaciale urologique digestive thoracique orthopédique endoscopies pulmonaire et digestive) ; l'anesthésie pédiatrique et les terrains particuliers (nouveau-né et prématuré urgence et estomac plein asthme syndrome d'apnées obstructives du sommeil maladies congénitales de l'hémostase neuromusculaires enfant polytraumatisé obèse diabétique porteur d'une hypertension artérielle pulmonaire et des syndromes rares). Coordonné par le Professeur Gilles Orliaguet (hôpital Necker-Enfants malades) cet ouvrage pratique didactique et accessible est la référence en anesthésie-réanimation pédiatrique pour tous les praticiens et les étudiants en anesthésie-réanimation prenant en charge des enfants. POINTS CLES - Les principes de base et les spécificités de l'anesthésie pédiatrique - Les complications potentielles chez l'enfant - Les particularités selon l'âge de l'enfant et les comorbidités.