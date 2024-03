Histoires siamoises

Voici un recueil de 14 nouvelles de fiction qui mettent en scène des personnages très différents (le petit Nicolas, Landru, un peintre du 19ème siècle, un écrivain de seconde zone...) dans des époques très différentes, de la Révolution française à la France d'aujourd'hui. Elles alternent réalisme et fantastique. Leur point commun est un point de vue ironique et décapant sur les fausses valeurs de la société et les petitesses des passions humaines. Chaque paire de nouvelles met en scène tout un jeu de symétries, de parallèles, de changements de points de vue, qui bouscule le lecteur, mais sur cette terre, chacun a ses raisons, comme il est dit dans le film La Règle du Jeu. " ‘Monsieur le policier, ça va durer longtemps l'exercice ? -Pourquoi tu demandes ça ? ' Alceste il a dit que c'était à cause de la cantine parce qu'on allait rater le repas de midi si ça durait trop longtemps. – Tu sais un intrus il ne va pas penser à ton repas.' Mais Alceste a répondu que c'était pas grave, parce que lui, il allait y penser. "