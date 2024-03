Break dans la cité bleue

Maxine et son frère Noé sont passionnés de breakdance. Accompagnés de leur ami Kassim, photographe talentueux, ils font chaque soir résonner le parc situé au pied de leur immeuble de la Cité bleu de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Dans un quotidien marqué par les difficultés financières et familiales, la danse est leur refuge. L'annonce de l'ouverture imminente d'une école proposant des cours de breakdance à quelques rues de chez eux les remplit de joie. D'autant que les Jeux olympiques intègrent le breaking en tant que discipline officielle ! Mais leurs parents ne peuvent se permettre une telle dépense... Heureusement, dans leur ville, s'organise un concours où s'affronteront différentes crews locales. Un jury de professionnels départagera les danseurs pour ne désigner qu'un seul vainqueur. Kassim décide alors de mettre ses talents au service de leur cause et des réseaux sociaux. Leur objectif : montrer une facette méconnue de leur quartier pour séduire le public et les jurés. Jusqu'au jour où le rêve de Noé se brise dans un accident de voiture qui lui vole l'usage de ses jambes... . Maxine pourra-t-elle surpasser la douleur et porter la fierté familiale jusqu'aux battles des JO ?