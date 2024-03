Beauté absolue par le yoga du visage et techniques du bien-être associées

Tout se lit sur notre visage, l'état physique, bien sûr, mais également émotionnel ! Le stress, autant que les pensées négatives altèrent l'aspect extérieur de notre visage qui, tout comme notre corps, est soumis au temps qui passe. Nos rides traduisent donc toutes ces caractéristiques physiques et mentales. Elaboré dans les années quatre-vingt, le yoga du visage est une gymnastique faciale. Véritable méthode de rajeunissement, elle permet de lutter contre la dégénérescence tissulaire, protège du stress et détend les traits. Cette pratique met en avant trois techniques - le travail musculaire, les points énergétiques d'acupuncture et les auto-massages - que vous pourrez associer à des rituels japonais en découvrant dans cet ouvrage l'art du Saho et Oshibori.