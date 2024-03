L'apiculture pour les Nuls

Vous rêvez d’avoir vos propres ruches et de produire votre miel mais vous n’osez pas vous lancer ? N’attendez plus, les Nuls vous aident ! Vous apprendrez à connaître les abeilles, à veiller à leur santé. L’environnement botanique de vos futures ruches n’aura plus de secrets pour vous. Une liste précise des éléments dont vous pourriez avoir besoin vous sera proposée. Et une fois vos ruches installées ? Il sera temps de noter les rendez-vous incontournables de l’année, saison après saison. La récolte du miel vous sera expliquée en détail, ainsi que le maintien et le développement du cheptel. Alors, prêts ?