Un coffret de 54 cartes pour pratiquer l'autolouange, une proclamation puissante et jubilatoire de "qui je suis vraiment". Primitive et fondatrice, à la source de toutes nos cultures, l'autolouange est un art millénaire et universel. Cette pratique de poésie vivante retrouve la pleine énergie de la parole habitée et restaure dès lors dignité, confiance et estime de soi. Elle replace chacun dans l'axe de son être, à l'écoute de son âme et de sa mission de vie. Dans ce coffret, vous découvrirez 54 cartes magnifiquement illustrées de photographies abstraites. Laissez chaque image voyager en vous, honorez sa vibration et proclamez ce qui vient, en utilisant le " je ", et en l'amplifiant, afin de libérer votre expression la plus intime. Donnez à vos perceptions des images généreuses, vastes, libres, audacieuses... Le livre d'accompagnement de 184 pages présente l'histoire de l'autolouange à travers les cultures, ainsi que des récits et des exemples d'autolouanges qui vous permettront d'en comprendre le sens, la pratique et les bénéfices. Que vos paroles résonnent avec emphase et panache, et libèrent votre enfant intérieur, celui qui ose s'exprimer sans gêne ni retenue !