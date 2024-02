Un garçon comme les autres. De Damas à Manchester

EXIL Sami doit quitter la Syrie avec sa famille. Au terme d'un voyage terrible, ils s'installent à Manchester. Tout est difficile dans ce nouveau pays, alors que Sami veut juste une vie normale et vite rentrer chez lui. COMBAT Combatif et solidaire, Sami fait tout pour retrouver une vie normale en Angleterre et redevenir un garçon comme les autres. Mais sa révolte le pousse à se mettre en grand danger. ESPOIR Les rencontres, les solidarités amicales et le statut de réfugié vont enfin lui rendre l'espoir.