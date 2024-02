Guerres intérieures. Bois, or, pétrole

A travers l'histoire de trois indigènes péruviens et de trois régions de l'Amazonie et des Andes, nous entrons dans le monde des industries extractives qui exploitent à la fois les ressources naturelles (bois, or, pétrole), les terres et les êtres humains qui y vivent. Trois figures emblématiques, deux hommes et une femme, s'opposent au pouvoir économique et politique, aux mafias et à la corruption pour défendre la forêt, les montagnes et les rivières qu'ils considèrent comme leur maison.