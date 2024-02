B comme Book Boyfriend

C'est la rentrée pour Norie, sa première a l'université . Cette nouvelle aventure, elle compte bien la vivre avec Penny, sa meilleure amie dont elle est inséparable et avec laquelle elle partage sa plus grande passion sur leur compte Instagram The Book B : les livres. Norie ne s'attendait pas à vivre une histoire digne des romances qu'elle dévore quand, le jour de son emménagement, elle a la surprise de croiser Joshua, son ami d'enfance, mais aussi son premier crush à qui elle n'a jamais avoué ses sentiments. Joshua est de retour sur le campus pour sa deuxième année, et entre ses études en ingénierie et l'équipe de football, il a la ferme intention de montrer à Norie que la vraie vie vaut la peine d'être vécue, autant que dans les livres.