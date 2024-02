Joyeuses Pâques, Petit Hérisson !

C'est Pâques ! Accompagné de ses fidèles amis, Petit Hérisson part à la chasse aux oeufs. Oh ! voici madame Cane qui a besoin d'aide pour amener ses petits à la rivière. Heureusement, Petit Hérisson est là pour l'aider ! Mais, bientôt, deux canetons s'égarent. Vite, la bande d'amis doit les retrouver ! Petit Hérisson s'invite à Pâques Le petit héros des enfants, bien connu pour ses aventures de Noël, part à la chasse aux oeufs. Amitié, tendresse, partage, solidarité... on retrouve dans cette histoire tous les ingrédients qui font le succès des aventures de Petit Hérisson. Petit Hérisson, un héros attachant La notoriété de Petit Hérisson n'est plus à prouver. Depuis plus de 20 ans, ce petit héros piquant séduit et émerveille les enfants en transmettant des valeurs positives et bienveillantes. "Mon coffre à histoires", une collection de contes et d'histoires à tout petit prix Aventures, histoires rigoles, tendres, contes de Noël... la collection propose plus de 20 histoires pour satisfaire toutes les envies de lecture.