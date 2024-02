Sensual Bond. Tome 1, Le lien des trois

Dans le royaume de Teruna, les Seruani, reconnaissables à leur cape rouge, enseignent l'art de l'amour. Arrachés à leur maison à dix-sept ans pour être formés, ils sont rejetés par la société et considérés comme les êtres les plus méprisables. Aussi, quand le prince Tanish tombe amoureux de Feyar, un Seruan, ce même homme qui lui a pris sa virginité et l'unique personne à partager son lit, il ne peut avouer ouvertement cet amour. Nul ne doit savoir, car les conséquences pour eux deux seraient bien trop douloureuses. Quand le roi de Vancor vient visiter Teruna, il promet que son fils, le prince Sorran, épousera le prince Tanish pour solidifier l'alliance entre leurs deux royaumes. La seule condition sera que Sorran, encore vierge, reçoive une éducation sur l'art de donner du plaisir à son futur époux. Quand le père de Tanish choisit Feyar pour être ce professeur, les deux amants décident que le prince Sorran doit être mis au courant que ce ne sera qu'un mariage politique et rien d'autre... Un prince plein d'amertume, peu disposé à partager son amant. Un Seruan plein d'amertume, peu disposé à partager son prince. Et un prince timide dont la nature même déclenche les changements dans la vie de ceux qui les entourent. Teruna est sur le point de changer pour toujours. Note de l'éditeur : Réédition du premier tome d'une trilogie dont seul celui-ci avait été traduit.