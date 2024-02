Le Retournement intérieur. Les questions essentielles à se poser quand le mental devient envahissant, Edition

Et si prendre le temps de répondre à quelques questions essentielles pouvait libérer votre esprit en sortant des ruminations qui absorbent votre énergie ? C'est ce que vous propose François Constanty à travers une méthode éprouvée qui pourrait bien littéralement changer votre vie. Toute situation comporte autant de réconfort que de défi, et chaque personne que vous rencontrez est digne d'être mise dans votre coeur. Equilibrer ses perceptions permet de faire la paix avec son passé, d'accepter les gens et les événements tels qu'ils sont, ainsi que de gagner en vitalité. Dans ce livre, l'auteur vous propose de conscientiser les deux faces de la pièce que la vie vous tend à chaque occasion. Regardez votre vie de plus près : sa qualité dépend largement de la qualité des questions que vous vous posez. Ce livre est là pour vous y aider !