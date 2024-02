Prospérité, mode d'emploi. Intégrez le pouvoir de la pensée positive pour obtenir la vie que vous désirez, Edition

Ce livre explique comment des différences subtiles dans votre attitude, vos tournures de phrases et vos interactions avec les autres peuvent changer votre vie. Il est divisé en quatre chapitres : Attitude de gratitude, Le pouvoir de la parole, Le don de soi et Laisser croître. Ce guide comprend un large éventail de mises en pratique qui vont vous aider à vivre une vie meilleure, depuis la manifestation de la prospérité financière et la prise de conscience de votre valeur personnelle, jusqu'à l'évacuation des énergies négatives et l'amélioration de vos relations avec les autres. Les exercices vont des mantras de 10 secondes et des rituels simples qui s'intègrent facilement dans votre routine quotidienne à des pratiques plus ambitieuses de 40 jours.