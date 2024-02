Il y avait un jardin.... Du Jeudi saint au Dimanche de la Résurrection

A l'issue du Carême, le Triduum pascal continue le plus important temps fort de l'année liturgique chrétienne. A travers les trois jours saints, il nous est donné de pénétrer au coeur du mystère de la Rédemption, du don de Jésus dans l'Eucharistie et dans sa Passion, jusqu'à la gloire de la Résurrection. Ce chemin pascal que tous les chrétiens sont invités à suivre revêt toujours une actualité spirituelle puissante. D'où l'idée de demander à trois femmes – écrivains ou auteurs spirituels – de parler de ces trois moments, Anne Ducrcoq, Marie-Laure Choplin et Laurence Nobécourt, chacune se consacrant à l'un des trois jours.