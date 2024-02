250 Oiseaux de France. Les reconnaître & les observer !

Les 250 oiseaux de France les plus courants, du Nord à la Méditerranée, présentés dans des fiches très détaillées : description, habitat, époque de présence, alimentation, reproduction... Rien n'est oublié ! Plus de 300 photos grand format pour une identification précise. Une introduction pour se familiariser avec l'univers des oiseaux : morphologie, biologie, migration... Un lexique pour comprendre les termes d'ornithologie. Un espace dédié pour noter quand et où chaque espèce a été vue. Le plus : tous les conseils pour observer les oiseaux et devenir un ornithologue chevronné (les règles à respecter, de quel matériel a-t-on besoin, les meilleurs spots d'observation, etc.).