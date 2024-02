La Cuisine de la consolation

Manger pour rassasier notre besoin de consolation. Comment, à travers différentes cultures, les rites culinaires permettent de recréer un lien avec ce qui n'est plus. Vingt-cinq hommes et femmes de tous horizons révèlent, par leurs témoignages et les recettes qui les accompagnent, l'importance fondamentale de la nourriture pour célébrer les absents et apaiser la douleur.